Nada a declarar "Deixe-me desapontá-los: não tenho novidades sobre a chegada da Amazon no Brasil." O executivo responsável pelo Kindle, Russell Grandinetti deu as caras na Bienal Internacional do Livre em São Paulo, mas não deixou escapar nenhuma data sobre o início das operações da gigante por aqui, especulada entre outubro e dezembro deste ano. No entanto, o executivo se disse otimista com o mercado brasileiro e apontou o potencial: "Comparado à extensão deste país, o acesso ao livro é pequeno." O americano não deixou de cutucar editoras e livrarias conservadoras. "Eles querem ir devagar, mas podem assim não acompanhar o ritmo dos consumidores." / M.R.