Nada de italiano no site da União Européia Um grupo de 47 parlamentares europeus italianos, membros de quase todos os partidos representados na assembléia de Estrasburgo, escreveram uma carta ao mediador europeu, o grego Nikiforos Diamandouros, para denunciar a exclusão da língua italiana do site da presidência de turno da União Européia, "uma escolha que arrisca penalizar os interesses italianos na Europa". Os eurodeputados recordam que Diamandouros, nomeado pelo Parlamento Europeu, fez recentemente um apelo aos governos encarregados da presidência de turno da UE para que providenciem tornar disponível o próprio site na internet em língua francesa, inglesa e alemã. "É uma decisão que nos deixa perplexos. Arrisca-se assim de excluir a língua de um grande país europeu como a Itália, falada por mais de 60 milhões de cidadãos europeus", afirmam os deputados na carta, na qual pedem ao mediador para "reconsiderar uma posição que, ao invés de facilitar a difusão das fontes de informação na UE, restringe o campo a apenas três línguas e deixa de fora todos aqueles que querem conhecer as vantagens e oportunidades oferecidas pela UE e não estão acostumados com o inglês, o francês ou o alemão".