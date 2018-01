Nada de teclado e mouse: controle remoto é a alma do computador feito para entreter Além das configurações e da placa de recepção de TV, o principal diferencial de Media PCs para computadores convencionais é a possibilidade de usá-los com controles remotos. Parece estranho para usuários acostumados com a interface de trabalho básica formada por teclado, mouse e, quando muito, microfone ou telas sensíveis ao toque. Os controles são a amarração final que transforma o PC em TV. Os modelos disponíveis no mercado brasileiro já vêm com controle remoto de fábrica, configurado para funcionar com o software Windows Media Center, dentro do Windows Vista Home Premium. O ícone do sistema operacional em um botão grande bem no meio do controle é também a principal diferença em relação a controles remotos de TVs comuns. Apontá-lo para o computador e apertá-lo substitui os dois cliques no ícone do Windows Media Center. Uma vez aberto o programa, é só navegar pelo menu com as setas do controle remoto e clicar em "Enter" ou "Ok" para escolher as opções. Dá para fazer tudo com o controle remoto, desde executar um vídeo até configurar o sinal de TV, programar a gravação e baixar o volume. Os Media PCs à venda no Brasil vêm com controles prontos, inclusive, para ir à pasta de fotos, vídeos e música sozinhos e sintonizar TV, rádio e os vídeos gravados da TV com um só toque nos botões específicos. Dois botões facilitam bastante a navegação e fazem o controle remoto substituir não só o mouse como o teclado: o botão "Back", equivalente ao "Voltar" dos navegadores de internet, e o teclado numérico igual aos de telefone celular. Por isso, é possível, ao gravar determinado programa na TV, dar um nome ao arquivo. O controle permite que se digite com o teclado de números. O número 2, por exemplo, equivale às letras A, B e C, se você apertar uma, duas ou três vezes o botão – como nos teclados alfanuméricos dos celulares. No caso da HP, é possível até imprimir uma foto com o controle remoto, apertando a tecla "Print". Na verdade, o controle remoto do Media PC une cinco aparelhos em um: mouse, teclado, controle remoto da televisão, controle remoto do DVD e controle remoto da TV a cabo. Ele não só substitui tudo isso como se comunica com o computador por sinal infravermelho – o que significa que um controle serve para qualquer computador ou até mesmo notebook. Apesar da independência do controle remoto, teclados também são bons amigos de quem pretende ter um Media PC em casa, principalmente – ou apenas se – funcionarem sem os fios. Os modelos brasileiros testados pelo Link têm teclados sem fio com botões específicos para navegar por determinadas funções de entretenimento. Na prática é um controle remoto gigantão, para colocar no colo. Como o Windows Media Center é da Microsoft – e como os controles remotos são configurados para funcionar com ele –, seria estranho se o console Xbox 360 não pudesse também ser ligado no computador. O controle remoto do videogame também pode ser usado para navegar pelo Media PC, além de os próprios jogos rodarem na mesma televisão da sala. O Xbox 360 conta com uma versão do Windows Media Center. Com uma configuração rápida, o console de videogame pode acessar o Media PC, em qualquer lugar da casa, e exibir os filmes, vídeos e fotos estocados nele, além de controlar as funções de gravação de TV. Quem diria que um simples controle remoto poderia mudar tantos móveis de lugar e alterar toda a lógica de mídia da casa. (COLABOROU JOCELYN AURICCHIO)