Namoro na internet produzirá US$ 81 milhões na China em 2008 O setor de encontros amorosos via internet na China espera conseguir uma receita de US$ 81 milhões em 2008, com um crescimento anual de 60%, segundo um relatório publicado ontem pela agência oficial "Xinhua". O estudo indica que em 2004 o setor alcançou os US$ 11,2 milhões na China, enquanto que, para este ano, a previsão é de um aumento de 4,8%. Os números ainda estão longe do mercado americano de namoro online, com US$ 520 milhões; mas se aproximam dos do europeu, com US$ 110 milhões ao ano, ambos com aumentos anuais de dois dígitos. O relatório foi apresentado na IDate, uma feira internacional realizada esta semana em Pequim. Os participantes assinalaram que os encontros via internet representam o principal meio de os universitários chineses conseguirem uma esposa em um país onde há mais homens que mulheres entre os 1,3 bilhão de habitantes. Baihe, principal portal de encontros amorosos na China, recomenda a internet aos que não querem "o amor de uma noite" e "as aventuras amorosas", já que sua função é ajudar a "construir uma atmosfera de lealdade", segundo seu diretor, Tian Fanjiang. O estudo foi realizado pelo Iresearch Consulting Group, a principal companhia de pesquisas de mercado na internet da China.