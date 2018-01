Não achava como queria; então eu mesmo fiz Comecei fazer copa em casa pela dificuldade em encontrá-la no comércio no Brasil. E a família se acostumou a consumir um produto mais delicado, saudável, que valoriza as propriedades da carne. Sem desprezar - quando tiver oportunidade - uma piacentina legítima ou um capocollo de cinta senese ( raça suína da Toscana), a solução caseira acabou garantindo uma opção para o dia a dia, que torna especial qualquer refeição. Tanto que nunca se chegou sequer ao ponto de constatar praticamente seu teórico ponto fraco, isto é uma durabilidade inferior à do produto industrial - ela acaba antes.