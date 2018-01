Não dê bobeira com o seu notebook

Ladrões de equipamentos e até mesmo de informações sigilosas (potencialmente lucrativas) andam tão satisfeitos quanto os cidadãos de bem com a recente popularização dos notebooks no Brasil. Basta identificar uma mochila de nylon em um café ou à espera do sinal verde no cruzamento para obter, ao menos, R$ 1.000 como resultado do furto de um computador portátil. O pior é que o preço do hardware, que caiu nos últimos anos, nem sempre é o mais precioso. Fotos, senhas bancárias, documentos profissionais e empresariais circulam, muitas vezes sem proteção, pelas vias de grandes cidades. No Brasil, não existem dados de furtos compilados, mas nos EUA, segundo o Instituto Ponemon, a cada 50 segundos um laptop desaparece das vistas de seu dono nos aeroportos norte-americanos. Os prejuízos com a perda de dados importantes ou confidenciais ultrapassam os US$ 350 mil, segundo o Instituto de Segurança Computacional. A boa notícia é que já é possível proteger-se tanto da subtração do hardware como dos dados armazenados. Já há leitores biométricos, softwares de criptografia e até rastreamento. As precauções são úteis tanto àqueles que transitam com seus notebooks quanto para máquinas deixadas em casa.