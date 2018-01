Não deixe de jogar os melhores games de 2008

O ano está no final e muitos jogadores têm um doce dilema: da montanha de jogos que foi lançada em 2008, o que levar para as férias ou para os feriados? Opções de jogos não faltam. O ano que acaba foi um dos melhores da história para a indústria dos games. Todos os consoles de videogame ganharam um bom espaço. A guerra entre Sony, Microsoft e Nintendo se mostrou benéfica para o consumidor, que viu as empresas se engalfinhando para sair na frente e conquistar a atenção – e o dinheiro – dos jogadores. As empresas que desenvolvem games para os consoles também acharam seu caminho. A era das exclusividades, que faziam com que uma empresa lançasse um game apenas para um sistema acabou. A regra para a rentabilidade é fazer o mesmo jogo tanto para Xbox 360 quanto para PlayStation 3. Exclusivos agora, só os jogos desenvolvidos ou bancados pelos próprios fabricantes de consoles. O último game desenvolvido por uma empresa independente a garantir exclusividade para um único console foi Metal Gear Solid 4. Lançado para PlayStation 3, o jogo fez muita gente comprar o console simplesmente para rodar o jogo. Mas, boatos fortes da indústria apontam que o Xbox 360 ganhará uma versão do jogo em breve. O polêmico GTA IV foi um desses exemplos de lançamentos multiplataforma. Lançando o jogo para um número maior de potenciais compradores, a indústria se defende da crise a aumenta sua chance de lucro. O PlayStation 3 acabou perdendo muitas exclusividades por conta do temor de baixas vendas. Soul Calibur IV, que até o começo do ano não estava confirmado para Xbox 360, não só foi lançado para os dois consoles como cada versão trouxe um personagem exclusivo, saído da série de filmes Guerra nas Estrelas. Para o PlayStation 3, veio o vilão Darth Vader. Para o Xbox 360, o jedi Yoda. O Xbox 360 teve um ano de crescimento, tanto no Brasil quanto no exterior. Além de lançar uma quantidade enorme de títulos exclusivos, como o sangrento Gears of War 2, o videogame da Microsoft conseguiu fazer o impossível: apostando pesado no mercado japonês, que sempre desprezou o console, a empresa conseguiu atrair desenvolvedores de RPG japoneses, o que rendeu excelentes games, que além de fazer sucesso no ocidente, conseguiram colocar o Xbox 360 no mapa japonês. Hoje, o PlayStation está empatado com o Xbox 360 no Japão. O Wii teve lançamentos fantásticos, como Mario Kart, Super Smash Brother: Melee, Wii Music e o revolucionário Wii Fit. Mas a "maldição" do Wii, que quase não conta com jogos decentes exceto os da própria Nintendo, continuou. Os videogames portáteis Nintendo DS e PSP também mostraram força. O DS, líder absoluto do mercado, não ganhou muitos games de peso, mas alguns títulos, como o excepcional Castlevania: Order of Ecclesia e Civilization Revolution. O PSP teve Final Fantasy VII. Para facilitar essa escolha, o Link fez uma lista dos games mais bacanas que apareceram nas nossas páginas (veja acima). Como a quantidade de jogos foi colossal, também fizemos uma lista com os games que são obrigatórios para você fechar o ano com chave de ouro, para começar a temporada de lançamentos de 2009, que começa no final de fevereiro, atualizadíssimo. Tem até uma seleção dedicada às crianças. Escolha bem seus jogos, divirta-se e prepare-se. 2009, mesmo com a crise, tem tudo para ser melhor. SELETA DO LINK LEGO DIGITAL GAME |Banjo Kazooie: Nuts and BoltsPLATAFORMA | Xbox 360 WEB | www.xbox.com/pt-br PREÇO | R$ 169 (sugerido) DETALHES | O novo game da série Banjo Kazzoie – que fez sucesso há bastante tempo no Nintendo 64 – ganhou uma nova versão para Xbox 360. Os primeiros games da série tinham uma mecânica muito parecida com Super Mario 64, e a maioria da ação consistia na exploração das fases para coletar itens. No novo game, testado com exclusividade pelo Link, o elemento de exploração continua, mas a forma como o desafio é proposto é muito mais atraente. Em vez de obrigar o jogador a desbravar para vencer, o game instiga, atiça a curiosidade e cativa de modo a prender a atenção. A maior novidade é a criação de veículos. É como um Lego digital, mas com aplicações práticas. A complexidade do veículo é limitada apenas pela quantidades de peças que você coletar. Divertido, fácil de entender e bastante variado, é a maior surpresa do natal. MUNDINHO GAME | Little Big Planet PLATAFORMA | PlayStation 3 WEB | www.playstation.com PREÇO | R$ 300 (em média) DETALHES | A promessa da Sony com LittleBig Planet era que, qualquer um, mesmo sem a menor habilidade em desenvolver jogos, poderia fazer seu próprio jogo. O melhor: as criações poderiam ser compartilhadas pela rede. Pena que, na prática, rolou uma forte censura por parte da fabricante do PlayStation. Fases que imitavam outros games foram sumariamente apagadas dos servidores. Mesmo com essa frustrante limitação, LittleBig Planet é um dos games mais bacanas da última safra. Você cria seu personagem – que pode ser um bonequinho de lã ou, no decorrer do jogo, ganhar outras texturas e acessórios – e pode desbravar as fases do modo para um jogador, dividir a aventura com um amigo ou até jogar online. E, é claro, criar e compartilhar suas fases. O estilo lembra Super Mario, mas a física realista altera para melhor a experiência de jogo. ESCOLHAS GAME | Fable 2 PLATAFORMA | Xbox 360 WEB | www.xbox.com/pt-br PREÇO | R$ 169 (sugerido) DETALHESCriado por Peter Molineux, um dos mais respeitados gênios da indústria mundial, Fable 2 é um RPG tão denso, rico e variado que pode render mais de 100 horas de jogo de qualidade, sem repetição. Você começa como um singelo menino que sonha em se destacar por suas habilidades de combate. Suas escolhas definirão quem você será e como viverá sua vida. Você pode ser a bondade encarnada ou o mal supremo, a luz ou as trevas, com vários níveis de cinza entre os extremos. Seus relacionamentos com os personagens do jogo são fundamentais para definir sua personalidade e os rumos que sua vida tomará. O humor do jogo é ácido e inteligente, o sarcasmo faz do roteiro uma das sacadas mais legais do ano. Sempre há uma conversa inusitada, divertida ou reveladora acontecendo. Ouvir essas conversas é um dos temperos do game. DO INFERNO GAME | Dead Space PLATAFORMA | PlayStation 3, Xbox 360, PC WEB | www.ea.com.br PREÇO | R$ 250 (Xbox 360/PS3) R$ 100 (PC) DETALHES >| O game conta a aterrorizante história de uma estação espacial que misteriosamente foi tomada por criaturas deformadas e sedentas de sangue. O jogo de tiro tem visão em terceira pessoa, como o excelente Gears of War 2. A excelente história, que vai se construindo conforme se avança no jogo é um conto de horror de primeira. Experiências proibidas povoam a estação com seres que parecem saídos do inferno. Usando um arsenal de armas interessantes, você precisa descobrir o que aconteceu e retornar à Terra com vida. O visual do jogo é bastante impressionante, muito realista. A quantidade e intensidade de sustos é tamanha que nenhum cardíaco deve se atrever a jogar. Em uma comparação imediata, Dead Space ultrapassa tudo o que Doom 3 prometeu ser e não conseguiu. OS OITO MELHORES DE 2008 Metal Gear Solid 4 (PS3) – Ação tática e espionagem de primeira GTA IV (PS3/Xbox360) – Faça o que for preciso para se tornar rei Spore (PC) – Crie um império a partir de uma única célula Soul Calibur IV (PS3/Xbox 360) – Combate épico com artes marciais e espadas Super Smash Bros Brawl (Wii) – Pancadaria com Super Mario No More Heroes (Wii) – Combate irreverente, desbocado e maluco Gears of War 2 (Xbox360) – Aniquile monstros e salve o mundo Advance Wars Days of Ruin (DS) – Sólida estratégia militar de bolso OITO JOGOS IMPERDÍVEIS Pure (PS3/X360/PC) – Corrida bonita, divertida e acrobática Bioshock (PC/PS3) – Jogo de tiro com roteiro inesquecível Call of Duty: World at War (PC/Xbox 360/PS3) – Tiros ferozes na Segunda Guerra Fifa 09 (PC/PS3/Xbox 360) – Futebol arte de primeira grandeza God of War: Chains of Olympus (PSP) – Aventura épica para PSP Far Cry 2 (PC/PS3/Xbox 360) – Sangue e tiros na savana africana The World Ends With You (DS) – RPG descolado com história boa Burnout Paradise (PS3/Xbox 360) – Corridas e acidentes legais OITO PARA OS PEQUENOS Patapon (PSP) – Jogo viciante de ritmo e estratégia DeBlob (Wii) – Pinte a cidade e espante o cinza tristonho LocoRoco 2 (PSP) – Quebra-cabeças musical divertido Prince of Persia (DS) – Aventura e acrobacias à moda antiga MySims (PC) – Crie uma cidade e ajude a população Club Penguin (PC) – Comunidade online para crianças cheia de jogos e atividades Wii Music (Wii) – Faça música com toda a família Cooking Mama (Wii) – Aprenda a cozinhar vários pratos