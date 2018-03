'Não faz sentido ouvir o Serra', diz corregedor de SP O corregedor-geral administrativo do Estado de São Paulo, Gustavo Ungaro, descartou a possibilidade de convocar o ex-governador José Serra para dar explicações sobre um possível envolvimento nas denúncias de formação de cartel em licitações de trem e do metrô paulistanos. Ele argumenta que não é uma prerrogativa do órgão ouvir ex-governadores. "Um ex-governador não tem vínculo com o Estado, então não está no foco", disse. "Não faz sentido ele ser ouvido", completou.