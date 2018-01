Não fique perdido ao escolher seu GPS

Nunca houve uma oferta tão grande de navegadores GPS no Brasil. Há uma infinidade de opções, de diversos preços e com diferentes funcionalidades, o que coloca várias interrogações na cabeça de quem pensa em comprar um equipamento do tipo. São todos iguais? Valem tudo o que custam? E os mais baratos, compensam? Para responder às dúvidas, o Link fez uma extensa bateria de testes baseada em mais de um ano de experiências com GPS. O primeiro critério de avaliação foi o programa que acompanha o aparelho. Se for de difícil uso, o motorista não consegue procurar endereços, fazer rotas alternativas e se orientar no meio do trânsito. Ou seja, um bom GPS precisa trazer um excelente – e intuitivo – software de navegação. Os sinais dos satélites precisam ser rapidamente identificados, e, com base neles, o aparelho deve determinar com precisão o lugar onde o carro está e para onde vai. Em seguida, a qualidade dos mapas foi avaliada. Por amostragem, percorremos ruas da cidade que sofreram alteração de mão no último ano para verificar se a base de dados estava atualizada. A resistência dos suportes que seguram os aparelhos também foi colocada à prova. Escolhemos uma longa rua de paralelepípedos e trafegamos dentro do limite de velocidade para gerar o máximo de vibração possível. O objetivo foi verificar se a ventosa que acopla o suporte ao vidro do veículo cederia ao chacoalhão constante. Outro critério foi a oferta de recursos extras, como conexão Bluetooth para ligar o celular e cartão de memória para guardar fotos e músicas. Finalmente, avaliamos o custo-benefício, pois o preço deve estar de acordo com a sua real necessidade. Afinal, pagar por ferramentas que você não usa é um gasto inútil.