Não gosta do game 'Halo 3'? Veja outros lançamentos

Halo 3, da Microsoft, vem dominando as manchetes do setor de videogames nesta semana, mas se matar alienígenas a tiros não o atrai, há outras possibilidades que incluem, por exemplo, viver o papel do compositor Frederic Chopin. "Halo está absorvendo muita atenção no momento, mas isso vai se acalmar", disse Billy Pidgeon, analista de videogames da IDC. "Há outras coisas sobre as quais não se ouve muito por conta de Halo. Jogos para a família e alternativos que se saem muito bem." Veja a seguir alguns títulos de grandes produtoras, lançados recentemente ou que chegarão ao mercado nas próximas semanas: ETERNAL SONATA Namco Bandai, para Xbox 360 O que é: Certamente um dos mais excêntricos jogos do ano, Eternal Sonata é um título japonês cuja ação se passa nos sonhos fantásticos, febris, de um Chopin moribundo, que precisa lutar para salvar uma jovem menina do mal. Por que comprar: Sistema de combate interessante, combinando ação em tempo real e movimento em turnos. Explore a música de Chopin por meio de buscas e interlúdios históricos. Motivos de cautela: Pode ser fácil demais para os devotos de RPG. ----------------------- MEDAL OF HONOR AIRBORNE Electronic Arts, para Xbox 360, PS3 e PC O que é: Salte de pára-quedas sobre a Europa na Segunda Guerra Mundial, como parte da 82ª Divisão Aeroterrestre do exército norte-americano. Combata na Itália, França, Bélgica e Alemanha. Por que comprar: Escolha o local de salto no começo da batalha, em lugar de começar em um ponto fixo, como acontece na maior parte dos jogos de combate. Visual e som autênticos atrairão os fãs de história militar. Motivos de cautela: Mais um título no superlotado mercado de jogos sobre a Segunda Guerra Mundial. ----------------------- MYSIMS Electronic Arts, para Nintendo Wii O que é: A mais recente tentativa de levar a série Sims aos consoles. A produtora espera que o apelo generalizado da marca Sims a torne uma atração natural no Wii, que vem conquistando jogadores casuais e convencionais. Por que comprar: Crie seu Sim, depois construa e decore uma casa e ajude vizinhos a construir as suas. Há aparentemente um número infinito de maneira de personalizar o Sim, e muito a explorar no colorido mundo do jogo. Motivos de cautela: Abandona a dinâmica social dos jogos Sims para computadores. O estilo visual bonitinho pode não agradar a todos.