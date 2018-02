'Não há docentes em número nem em qualidade no País'

Nas séries finais do fundamental e no médio não se verifica essa taxa. Isso preocupa, pois a boa onda de aprendizado nas séries iniciais sofre de desaceleração. Nas finais, o incremento no Ideb, de 2007 para 2009, foi de 0,2 ponto, atingindo 4 pontos ? superior à meta (3,7). No ensino médio, o crescimento foi de 0,1, acompanhando o ritmo de 2005 para 2007 e alcançando 3,6 pontos.

Decompondo o Ideb em seus dois vetores, no fundamental se observa que o peso do desempenho escolar cresceu, com relação ao da aprovação ? o que mostra que a aprendizagem está fortemente influenciando o indicador. Mas no médio o caminho foi inverso: o fluxo ganhou impacto no aumento do índice.

Nessa etapa ocorre uma diversificação da oferta de disciplinas, mas o País não tem docentes em número e em qualidade. Dos professores que hoje ensinam física e química, somente 25% e 38% foram formados nestas matérias. Portanto, o ensino médio se coloca como grande desafio para os próximos governadores. E cabe ainda esperar a divulgação completa dos dados, para verificar se esse crescimento no Ideb se deu de maneira homogênea pelos Estados ou se foi puxado por aqueles que tinham as médias mais baixas. Isso evidenciará se a qualidade da educação segue o rumo da equidade.

MOZART NEVES RAMOS É PRESIDENTE-EXECUTIVO DO TODOS PELA EDUCAÇÃO.