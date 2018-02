Não há incidente perto do estádio Mané Garrincha Faltando 40 minutos para o início do amistoso entre Brasil e Austrália, não há qualquer incidente ou manifestação nas redondezas do estádio Mané Garrincha, em Brasília. O público chega ao local para assistir ao jogo com tranquilidade, depois que a Polícia Militar cercou o estádio e algumas principais ruas da região, usando tropa de choque e helicópteros, entre outros instrumentos.