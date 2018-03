Não há registro de gripe suína no País, diz Ministério O Ministério da Agricultura esclareceu hoje, em nota, que não há registro de gripe suína no Brasil e nenhuma restrição ao consumo da carne. "O sistema de vigilância do serviço veterinário oficial do Brasil, incluindo a Vigilância Agropecuária em portos, aeroportos e postos de fronteira, está em alerta permanente. Qualquer eventual alteração da situação sanitária animal no País será imediatamente comunicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento", afirma a nota do Ministério, em razão dos registros de uma variante da gripe suína na América do Norte e Europa.