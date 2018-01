Não parece, mas celular vem com Windows O Diamond será um dos primeiros telefones a chegar com a versão mais atualizada do sistema operacional para celulares Windows Mobile 6.1. A HTC sempre utilizou o sistema da Microsoft nos seus aparelhos, mas com tantos efeitos especiais o programa fica praticamente escondido. Todos os principais recursos do celular podem ser acessados direto na tela inicial, inclusive o leitor de e-mails Outlook. É difícil até se lembrar que o botão "Iniciar" está ali escondido no canto superior esquerdo. Segundo Andrew Lees, vice-presidente sênior de negócios em comunicações móveis da Microsoft, presente na apresentação do Diamond, o Windows Mobile 6.1 ajuda a melhorar a performance da bateria fraca do celular. "O sistema entra em estado de espera enquanto o telefone não é usado", explicou. Não é só na aparência que o Windows ficou de lado. O Diamond também vem com o navegador Opera que, apesar de ser desconhecido para a maioria dos usuários, é um dos melhores programas para navegar na web pelo celular. Com o Opera instalado, o Diamond consegue adaptar as páginas da internet à tela. O site ocupa todo o espaço e – com um botão de zoom fácil de usar – é possível enxergar de perto o conteúdo da página. Se o site tiver bastante texto, como uma notícia ou um post de um blog, o Opera ajusta o texto no tamanho da tela do celular. Fica muito mais fácil de ler porque as linhas quebram automaticamente de acordo com o formato da tela e não é preciso arrastar a janela do navegador. Segundo Lees, a Microsoft está desenvolvendo esse recurso para o Internet Explorer do Windows Mobile. Durante a apresentação, o CEO da HTC, Peter Chou, afirmou que o Windows Mobile tem recursos poderosos, mas que era preciso trazer outras ferramentas para o Diamond. GOOGLE E por falar em outras ferramentas, o Google não ficou de fora. O Diamond tem um programa especialmente desenvolvido para tocar os vídeos do YouTube. O software, porém, só exibe os filmes na horizontal, com o celular deitado e não gira o filme automaticamente com o telefone na posição normal. O Diamond tem um sensor de movimento que altera a direção da tela quando o telefone está na horizontal ou na vertical. É um sensor conhecido como acelerômetro, que está presente em alguns celulares e câmeras digitais. Mas o recurso estranhamente não funciona com o tocador do YouTube. O iPhone também tem essa barreira. O telefone também inclui o Google Maps, programa para procurar endereços e serviços em mapas de diversas cidades do mundo. Apesar de ter GPS, o celular não traz nenhum software de navegação voltado para motoristas de carro. Segundo a HTC, é decisão da operadora vender o telefone com um programa instalado ou não. O lançamento do Diamond foi cercado de suspense. Havia rumores de que seria o celular com o sistema do Google, o Android. Não foi dessa vez. F.S.