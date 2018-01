Não perca SEGUNDA 20h: lançamento do concurso MySpace que premiará as melhores músicas postadas no perfil do usuário no site 23h30: espetáculo de abertura, com apresentação do instrumento ReacTable, que emite sons a partir do movimento de fichas transparentes, e com show de uma escola de samba (não divulgada). Às 24h, o robô Quasi, que dança e interage com os humanos, abre oficialmente a Campus Party. TERÇA 14h: início das competições de games 13h: palestra ‘O que é casemod?’ 14h30: palestra sobre direito digital com o advogado Ronaldo Lemos 17h: palestra sobre produção colaborativa com o jornalista Pedro Dória 19h: palestra sobre o software Ginga da TV Digital 21h30: palestra sobre ‘Como deixar o seu micro mais rápido para jogar’ QUARTA 10h: minicurso de inteligência artificial para jogos 13h: início das competições de games 15h: curso de iniciação ao vôo simulado civil 17h: palestra sobre o projeto Meta:Reciclagem, que recondiciona PCs para inclusão digital 17h30: palestra ‘OpenSocial para o Orkut’, com Zachary John, do Google 19h: performance com o jornalista Marcelo Tas e a VJ da MTV Luiza 20h: oficina para aprender a fazer música com software livre QUINTA 11h30: início das competições de games 13h: minicurso de robótica livre 15h30: bate-papo com a VJ da MTV e blogueira Marimoon 16h30: oficina arte com lixo digital 17h: palestra ‘Jornalismo e a nova economia’, com os jornalistas Heródoto Barbeiro, Zeca Camargo e Paulo Markun 19h: palestra com Jon "Maddog" Hall 20h: palestra com o escritor e colunista Steven Johnson SEXTA 12h30: início das competições de games 11h30: festival de instalação do sistema operacional livre Debian 12h: palestra com o criador do Anima Mundi, Marcos Magalhães 17h: palestra ‘O que pensam e como agem os hackers’, coordenado pelo sociólogo Sérgio Amadeu 22h: competição ‘Tentativa de quebra de recordes para overclocking’ 19h: palestra com o astronauta brasileiro Marcos Pontes 20h: debate ‘Qual é a dos blogs nas corporações?’> SÁBADO 11h30: festival de instalação em massa do sistema operacional Ubuntu 13h: início das competições de games 15h: oficina ‘Fotografar o céu com câmeras digitais’ 15h30: palestra com Wagner Martins, o Mr. Manson, do blog Cocadaboa 18h: oficina ‘Incremente seu blog’