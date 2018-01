Não perca, a seguir: eu, ao vivo, na web

Relembre. No princípio eram os chats e o bate-papo com desconhecidos. Vieram os blogs e a exposição do dia-a-dia com palavras. Chegaram as câmeras digitais e a publicação de fotos na internet. Depois, podcasts, celulares multimídia e a explosão do conceito YouTube. Pronto, caminho aberto para o próximo passo dos hábitos digitais, uma mistura de tudo: transmissão de vídeos ao vivo. Com relativamente pouco equipamento, hoje é possível se manter ao vivo durante todo o dia e ainda conversar com os telespectadores. A fusão de chat, texto, áudio e vídeo começa a contagiar usuários brasileiros, que já ultrapassam a simples auto-exposição para criar programas de TV ao vivo, se conectar com colegas de trabalho distantes, transmitir eventos e até "blogar por vídeo". O serviço é oferecido de graça na internet. Alguns sites emprestam espaço de servidor para abrigar os dados de internautas e transmitem os vídeos em streaming (as imagens aparecem ao mesmo tempo em que o upload é feito). O servidor remoto explica a exibição para múltiplos usuários ao mesmo tempo. Antes, já era possível ligar a webcam, por exemplo, em comunicadores instantâneos, como o MSN. Mas só para uma pessoa. Para iniciar uma transmissão ao vivo, é preciso ter, claro, uma webcam e um microfone, além do plugin Flash Player instalado no navegador. A parte chata é a conexão, que necessariamente deve ser banda larga e fazer uploads a 100 kbps, mais que o dobro da velocidade em conexões discadas. Com esses itens já dá para integrar o play da webcam ao dia-a-dia (e ao blog), como o webdesigner paulistano Fernando Mafra, de 26 anos. Desde o começo do ano, ele fica ao vivo ao menos meia hora por dia no www.stickam.com/fmafra. "É bom para mostrar alguma coisa que ganhei ou apresentar para todos algum amigo que está em casa, me visitando." Quando vai entrar ao vivo, Mafra "grita" no Twitter, avisa na mensagem pessoal do MSN, chama todos os amigos. A transmissão ao vivo também é usada por Fernando Machado, comerciante e blogueiro de Florianópolis, mas com propósitos diferentes. Ligado em música, ele criou o programa Duas Tribos (www.ustream.tv/channel/duastribos) para entrevistar bandas novas ao vivo. Por que não só gravar e colocar no YouTube? "O legal é deixar os espectadores fazerem perguntas, interagirem com os músicos. Isso só dá se for ao vivo", diz. Todos os sites oferecem sistema de chat integrado. Veja algumas dicas aqui