Não perca nada da Olimpíada. Nem seu sono

Lembra da Copa de 2002, na Coréia e no Japão, quando era preciso ficar acordado de madrugada para ver os jogos do Brasil? Pois a maratona vai se repetir em 12 dias, data do início da Olimpíada de Pequim, na China. A melhor maneira de fugir do fuso horário de 11 horas é recorrer à tecnologia: internet, gravadores digitais, TV e celular. O Link vai mostrar, nesta edição, como não perder nada dos Jogos, especialmente o sono. Pela primeira vez na história, a Olimpíada será captada e transmitida totalmente em alta definição, um recurso a mais para quem pretende gravar as competições. A melhor forma de registrar os Jogos é usar um gravador de DVD – barato, rápido e fácil. Mas também tem como salvar vídeos com as transmissões de TV direto no computador e até no iPod. Descubra como nas páginas L4 e L5. Além de ensinar a programar a gravação, trazemos nesta edição guias para ajudar na compra de gravadores de DVDs, computadores voltados ao entretenimento, televisores de plasma ou LCD e conversores de TV digital. Você tem 12 dias para escolher os seus equipamentos, ler nossas dicas e pegar o calendário dos Jogos. Para isso, vá à internet. Além da cobertura tradicional dos portais de notícias (como o estadao.com.br, que terá equipe exclusiva de madrugada para mostrar cada medalha), blogs de atletas e internautas independentes prometem ignorar a censura à web na China e mostrar os bastidores dos Jogos. É também a primeira Olimpíada após o "boom" de sites de vídeos, depois dos microblogs e da popularização da terceira geração (3G) de celulares. Operadoras brasileiras também entram na competição por audiência com serviços de notícias, download de imagens e até games no celular. As opções estão na página L14. Tradicionalmente, os Jogos inauguram novas tecnologias de transmissão e em uniformes e equipamentos esportivos. Só para dar dois exemplos, em Pequim, haverá internet sem fio disponível em todos os estádios e, na natação, maiôs que ajudam o atleta a flutuar. As principais novidades tecnológicas da China também estão no Link, nas páginas L8 e L9. Para fechar a edição, o judoca João Derly, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro , fala sobre a sua vida digital. Antes e depois das lutas na China, Derly vai jogar PSP. Ficar acordado em 2002 valeu a pena – fomos penta no futebol. Agora é hora de irmos em busca da nossa sexta medalha de ouro em uma só Olimpíada. E torcer com a ajuda da tecnologia.