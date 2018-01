Não quero comprar outro ‘Cidadão Kane’ Foram muitas as coletivas à imprensa realizadas nos últimos dois meses dedicadas ao padrão de disco para filmes em alta resolução. O mercado esteve afoito. Só se falava disso. Após alguns anos enfim a novela acabaria. A Toshiba estava para jogar sua toalha. Enterraria seu HD-DVD. Comparações mil com a velha disputa dos sistemas de videocassetes – Betamax e VHS – vinham à tona. Aí acabou. A Sony vence. O único padrão que sobra no mercado é seu Blu-ray. E o que isso quer dizer para o consumidor final? Se depender da indústria do cinema e da televisão, quer dizer muito. Mas, na verdade, quer dizer muito pouco. Primeiro, DVDs daquele tipo que todo mundo tem em casa são estupendos. Sua qualidade é muito boa. Os Blu-rays com maior resolução fazem diferença? Sim, fazem. Mas apenas para quem tem uma baita televisão de plasma ou de cristal líquido. Então, muito antes de decidir comprar um player de filme com alta resolução, o consumidor precisar trocar seu aparelho de TV. Com uma bela tela na sala, o Blu-ray fará diferença? Alguma, sim. Tudo fica um tanto mais nítido. É como se fosse a imagem de um bom cinema daqueles em que o operador não perde o foco do projetor jamais. No entanto convém perguntar: é um preciosismo? Claro que sim. DVDs, afinal, não esqueçamos jamais, têm qualidade. A diferença entre uma fita de vídeo VHS e um DVD é gigantesca. A de um DVD para os novos Blu-rays, não é tanta. Mas, se é pelo preciosismo, não fará sentido ter nitidez cristalina na tela e o som das caixinhas que acompanham a televisão. Deve-se comprar as seis caixas que compõem um sistema de home theater. E, com tanta franqueza quanto o consumidor merece, uma televisão de plasma ou cristal líquido é uma bela compra; um home theater, também. Ambos mudam drasticamente a experiência de assistir um filme em casa. E o Blu-ray? Quando o formato DVD foi lançado, o consumidor que quis trocar seu VHS precisou comprar um único aparelho: o player de DVDs. Com o disco de vídeo em alta resolução é diferente. Ele precisará trocar sua televisão e, possivelmente, comprar um home theater. Aí vem o player. Nesta ordem. Não é uma compra que acontecerá em um ano, quanto mais em dois. E, aí, talvez seja tarde demais. Hoje em dia, muito pouca gente lembra de algo chamado laserdisc. Causou alguma sensação lá pelo início da década de 90 do século passado. O laserdisc parecia um CD grande, com 30cm de diâmetro, do tamanho de um LP. Servia para filmes. Jamais colou. O que substituiu os videocassetes, no fim das contas, foi o DVD. O Blu-ray está fadado a ser mais um laserdisc? Isso não dá para dizer ainda. Mas o vídeo de alta resolução não existe para que o consumidor tenha uma opção melhor para assistir filmes. Ele existe por causa da internet. Todos os estúdios de cinema e todas as produtoras de televisão sabem: o rumo que os consumidores estão tomando é a boa e velha rede. Há uma busca pela portabilidade e, cada vez mais, os jovens baixam filmes e séries para assistir em casa. Muitas vezes, na tela do computador. Será selvagem a luta para vender conteúdo em vídeo pela web. Os estúdios já venderam seu acervo de filmes em VHS. Já os venderam em DVD. O consumidor jamais teve escolha. Aquele filme do qual gosta tanto e que comprou em vídeo, precisou recomprá-lo em DVD. Assim como precisou recomprar sua coleção de LPs em CDs. E tanta coisa foi perdida pelo caminho. Essa, no fundo, é a história do Blu-ray. Os estúdios querem vender todo seu acervo uma última vez antes de a web chegar. Afinal, ele sabe que quando o consumidor comprar pela web, será a compra final. O arquivo de computador poderá ser gravado num Blu-ray, DVD, visto no iPod, notebook ou seja lá que aparelho de preferência tenhamos no futuro. Não há nenhum ludita por aqui no Link. Mas, pessoalmente, não quero comprar Cidadão Kane pela terceira vez. *pedro.doria@grupoestado.com.br