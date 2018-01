Não são apenas notebooks que se conectam pela rede Wi-Fi Ter uma bolha de sinal de internet sem fios em casa pode servir para muitos aparelhos além do PC. Os smartphones mais modernos contam com conectividade Wi-Fi. Usando o sinal da rede, é possível navegar pela web, mandar e receber e-mails e até telefonar pelo Skype, sem gastar nem um centavo na sua conta de celular. Os videogames de nova geração PlayStation 3 e Nintendo Wii também conseguem se conectar sem problemas à rede Wi-Fi. O Xbox 360 só precisa de um pequeno acessório para se conectar à rede sem fios. Tanto o Xbox 360 quanto o PlayStation 3 usam a rede Wi-Fi para acessar o conteúdo multimídia dos PCs nela conectados. Dessa forma, é possível ouvir músicas, ver fotos e assistir a vídeos de sua biblioteca pessoal do sofá da sala. Os consoles portáteis Nintendo DS e PSP também fazem uso de Wi-Fi. O PSP (PlayStation Portátil) também navega pela web sem o uso de nenhum programa adicional e, dependendo da versão, serve como telefone Skype. Porta-retratos digitais com conectividade Wi-Fi começam a aparecer no mercado, e podem acessar fotos diretamente de serviços como o Picasa. No reino dos tocadores de MP3, tanto o iPod Touch quanto o Zune se valem da rede sem fios. O iPod Touch consegue inclusive navegar pela internet e baixar músicas, compradas pelo serviço iTunes Music Store. O Zune não navega pela web, mas permite que se comprem músicas online e se compartilhe, por tempo limitado, suas músicas com outros aparelhos do mesmo tipo. Mesmo o velho e fiel PC de mesa também pode se beneficiar da sua rede Wi-Fi. Para que isso aconteça, basta instalar uma placa adaptadora na máquina. A instalação é muito simples e, depois de configurada com o CD de instalação que a acompanha, o funcionamento é muito simples. O PC de mesa se comporta exatamente como um notebook, que acha as redes sem fio do local e se conecta. Essa é a melhor solução para quem não usa apenas notebook e deixa o modem e o roteador em um lugar afastado do computador. É só ligá-lo na tomada e, caso o alcance do Wi-Fi seja bom, conectar-se à internet sem precisar de pontos adicionais de rede ou cabos espalhados pela casa. Para quem não quer a dor de cabeça de abrir o computador para instalar uma placa, a opção ideal são os adaptadores USB. Eles são como pendrives dotados de capacidade de conexão. É só instalar os drivers (com o CD de instalação) no computador, espetar o aparelhinho e conectar-se. Com um cabo de extensão USB, dá até para posicionar o adaptador para melhor captação do sinal do roteador.