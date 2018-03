'Não tem protesto que nos assuste', diz Carvalho O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, rebateu as críticas de que a Copa do Mundo é ruim para o País e disse que as manifestações que ocorrerem nesta quinta-feira nas ruas brasileiras não assustam o governo federal. "Não tem protesto que nos assuste. O que nos preocupa é quando se usam métodos antidemocráticos de violência, seja por parte da polícia ou de manifestantes. Essa é única preocupação", disse. "Vamos trabalhar até o ultimo dia da Copa para que a grande maioria do povo brasileiro isole esse tipo de atitude."