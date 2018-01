Não tente em casa

Jeffrey Steingarten, o crítico gastronômico da Vogue obsessivo com testes, relata sua tentativa de maturar a seco em casa. Não foi simples: teve que esvaziar a geladeira, botar um ventilador, conseguir um medidor de umidade. A novidade agora é que está em fase final de desenvolvimento, nos EUA, o The Steaklocker (foto abaixo), geladeirinha com pinta de adega feita para maturar carnes a seco. Mas, enquanto ele não chega ao mercado, leia o ensaio de Steingarten (está no livro Deve Ter Sido alguma Coisa que eu Comi). E, se a vontade não passar, vá comer carne maturada no Epice.