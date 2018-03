Naomi Campbell continua internada sem previsão de alta Não há previsão de quando a modelo internacional Naomi Campbell receberá alta e deixará o Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, região central de São Paulo. A modelo deu entrada no hospital no domingo e ontem passou por uma cirurgia de laparoscopia, que durou cinco horas. A modelo foi operada na madrugada de ontem pelo ginecologista José Aristodemo Pinotti e segue internada aos cuidados do infectologista David Uip. O último boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês, na tarde de ontem, assinado pelos médicos Antônio Carlos de Lira e Riad Younes, informou que "por decisão da paciente e da sua assessoria, as equipes médicas não se manifestarão formal ou informalmente sobre o quadro clínico da mesma".