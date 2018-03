Naomi Campbell fez cirurgia de emergência, diz Pinotti A top internacional Naomi Campbell passou por uma cirurgia de emergência na barriga na noite de ontem no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde está internada, e passa bem. "Não estou autorizado a revelar o que Naomi tinha, nem qual a gravidade, mas posso dizer que eu a operei ontem e ela está completamente curada", disse o médico responsável pela cirurgia, José Aristodemo Pinotti. Ele confirmou se tratar de uma cirurgia de emergência. "Foi uma operação de emergência, mas correu tudo bem. Não houve incidentes ou qualquer problema que tivesse me preocupado durante a cirurgia", disse o médico. "Todo o procedimento foi feito por laparoscopia, sem a necessidade de passar para o sistema tradicional, que seria abrir a barriga", explicou Pinotti. Segundo o médico, a modelo acordou bem hoje. "Eu já a autorizei, inclusive, a levantar-se da cama", relevou Pinotti. O infectologista David Uip está supervisionando a parte clínica da modelo, que segue uma dieta pós-operatória, à base de líquidos, e deve continuar internada no Hospital Sírio-Libanês. O hospital confirmou a internação da modelo, em nota, e afirmou que não passaria mais informações a respeito. A laparoscopia é um procedimento cirúrgico menos invasivo do que o tradicional, em que uma microcâmera é introduzida no abdômen do paciente. A intervenção exige anestesia geral e internação.