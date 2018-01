Napster lança loja de MP3 para concorrer com iTunes

O serviço digital de música Napster inaugurou nesta terça-feira, 20, a maior loja de downloads de MP3 do mundo, com mais de 6 milhões de faixas, em desafio direto ao iTunes, a loja online da Apple. A nova loja online de música oferecerá faixas digitais de todas as grandes gravadoras, bem como de milhares de selos independentes. As canções em formato MP3 serão compatíveis com a vasta maioria dos dispositivos digitais de mídia e celulares, entre os quais o iPod e o iPhone, da Apple. Até agora, o Napster vinha se concentrando em vender pacotes mensais com streams ilimitados de música, mas enfrentava dificuldades para conquistar o apoio da maioria dos consumidores, que desejavam a capacidade de transferir canções a um aparelho portátil que gostam, como o líder de mercado iPod. O novo serviço do Napster tenta enfrentar o domínio da Apple no mercado de música digital ao oferecer aos consumidores mais canções sem proteção contra cópias ou administração de direitos digitais (DRM). A maior parte dos 6 milhões de canções disponíveis na loja iTunes é vendida com o DRM Fairplay, que impede que as faixas sejam executadas na maioria dos demais aparelhos portáteis que não o iPod. As grandes gravadoras estavam especialmente relutantes em permitir que o varejo online vendesse canções sem proteção, como forma de evitar pirataria. Mas à medida que pioram as perspectivas do setor, mais executivos se dispõem a arriscar. "Agora estamos escapando à nuvem do DRM", disse Chris Gorog, presidente-executivo do Napster. "Agora os consumidores podem usar o Napster com qualquer aparelho", acrescentou. A maioria das canções do serviço estará disponível por US$ 0,99 a faixa, ou US$ 9,95 por álbum. Ainda que o objetivo do Napster seja concorrer com a iTunes, o método adotado envolve oferta de material compatível com o serviço da Apple. De acordo com os executivos, as canções em MP3 compradas no serviço online do Napster serão automaticamente sincronizadas à biblioteca musical iTunes instalada de cada usuário, se ele usar esse recurso. A iTunes informou no mês passado que havia superado o Wal-Mart, maior rede de varejo do mundo, tornando-se a maior vendedora de música nos Estados Unidos, com mais de 4 bilhões de canções comercializadas desde o lançamento do serviço em 2003.