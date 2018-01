Napster prevê resultados acima das expectativas no trimestre A loja de música online Napster anunciou na terça-feira que seus resultados trimestrais devem superar suas expectativas, ajudados pela integração de mais de 225 mil usuários pagantes do AOL Music Now a seu serviço. A companhia sediada em Los Angeles informou que o quarto trimestre fiscal, encerrado em 31 de março, deve registrar mais de US$ 28 milhões em faturamento e mais de 830 mil clientes pagantes. Em fevereiro, a Napster informou que espera receitas de mais de US$ 26 milhões para o quarto trimestre. A companhia também registrou crescimento orgânico de 40 mil usuários pagantes durante o trimestre. Em janeiro, a Napster chegou a um acordo para se tornar serviço de música exclusivo da AOL. A companhia deve divulgar seus resultados trimestrais em 16 de maio.