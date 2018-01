Napster volta à cena oferecendo música sem download

O serviço de distribuição de música digital Napster anunciou nesta terça-feira, 16, seus planos para atrair consumidores e voltar a ter o poder de antes - quando era praticamente o único serviço de troca de arquivos na rede. Um sistema baseado na web vai permitir que usuários executem músicas de qualquer computador sem precisar baixar softwares. O objetivo é tornar a plataforma do Napster mais flexível e compatível com os recursos atuais da internet. Antes, assinantes do serviço só conseguiam ouvir músicas após fazer o download de um software de troca de arquivos, um modelo similar ao do iTunes, da Apple, atual líder da venda de músicas online, com 70% do mercado. "Com a nova plataforma, o Napster poderá ser integrado facilmente aos novos equipamentos eletrônicos e até a outros sites, principalmente redes sociais", afirma Christopher Allen, diretor de operações da companhia. O Napster vende pacotes entre US$ 10 e US$ 15 mensais pelo direito de executar e baixar número ilimitado de músicas, entre as 5 milhões disponíveis. Mas a estratégia não conseguiu fazer sombra ao arquirival iTunes - cada música no serviço da Apple (que só pode ser executada em iPods) custa US$ 0,99. Allen diz que o Napster está se preparando para um momento de transição na indústria da música digital, quando as principais gravadoras estão disponibilizando mais arquivos desprotegidos contra cópia. Universal Music e EMI já vendem músicas com esse sistema. O Napster afirma ter 770 mil assinantes.