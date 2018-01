Nas bancas, a ‘Coleção Gourmet Paladar’

O 15º volume da Coleção Gourmet Paladar, que chega às bancas e às livrarias do País neste domingo, traz 36 receitas de sucos à base de frutas, legumes, verduras e temperos combinados especialmente para matar a sede, refrescar e repor as energias a qualquer hora do dia. O suco explosão de sabor leva cenoura, maçã e beterraba batidas com água e gelo. É encorpado, de cor vermelha intensa e rico em vitaminas. O alívio colorido mistura pimentões, laranja e folhas de hortelã. O mata-sede de kiwi, que além da fruta do nome leva uva, limão e talos de salsão, tem alta dosagem de vitamina C. Todas as receitas são fáceis de fazer e estão em fichas bem explicativas, com fotos, lista de ingredientes, tempo de preparo e passo a passo detalhado de como executar. O leque traz ainda versões mais exóticas, como o combustível de abacaxi e pimenta, refresco de framboesa, papaia e grapefruit, suco estimulante de espinafre e pimentão e tônico de legumes, com cenoura, mandioquinha, alface e melão. Originária da Inglaterra, a coleção completa – com 17 volumes ilustrados e dedicados a temas variados da culinária – foi especialmente adaptada aos leitores brasileiros e teve todas as receitas testadas. Alguns ingredientes foram substituídos por outros mais acessíveis. A Coleção Gourmet Paladar também está à venda pela internet e pelo telefone, com descontos especiais para assinantes do Estado (veja abaixo). TODOS OS LEQUES 2/8: Light 9/8: Italiana 16/8: Churrasco 23/8: Vegetariana 30/8: Cozidos e Grelhados 6/9: Tailandesa 13/9: Chocolate 20/9: Mediterrânea 27/9: Coquetéis 4/10: Massas 11/10: Aperitivos – Espanha 18/10: Bebidas Saudáveis 25/10: Sorvetes 1/11: Aves 8/11: Sucos 15/11: Culinária para Criança 22/11: Brasileira COMO COMPRAR Banca ou livraria: cada volume custa R$ 17,90. O primeiro tem preço promocional de lançamento, R$ 9,90. Site: www.estadao.com.br/paladar/colecao Telefone: 3959-8500 (capital e Grande SP) ou 0800-0147720 Assinantes: na compra da coleção completa, desconto de 15% à vista ou em até 10 vezes de R$ 27,90.