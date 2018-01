Nas bancas, o último número da Coleção Gourmet Paladar Chega às bancas e às livrarias do País neste domingo o 17º e último volume da Coleção Gourmet Paladar. Para fechar a coleção com a prata da casa, ele é dedicado aos salgados e aos doces da rica cozinha brasileira. Nas fichas-receitas do já conhecido "leque" você aprenderá a fazer empadinha de palmito, feijão tropeiro, cuscuz de camarão, frango recheado com farofa de miúdos, queijadinha, bolinho de chuva, brigadeiro de colher, suflê de goiabada... Tudo em receitas fáceis. Esse é o único volume totalmente produzido no Brasil. Originária da Inglaterra, a coleção tem 17 volumes ilustrados e em formato de leque, cada um dedicado a um tema da culinária. A coleção foi especialmente adaptada para os leitores brasileiros e teve todas as receitas testadas - e às vezes modificadas, para melhor aproveitamento de nossos ingredientes. A Coleção Gourmet Paladar, completa ou em volumes avulsos, continua à venda pela internet e pelo telefone, com descontos especiais para os assinantes do Estado Como comprar Banca ou livraria: cada volume custa R$ 17,90. Pelo 1.º você ainda paga o preço promocional de lançamento: R$ 9,90. Site: www.estadao.com.br/paladar/colecao Telefone: 3959-8500 (capital e Grande SP) ou 0800-0147720 Assinantes: na compra da coleção completa, desconto de 15% à vista - ou em até 10 vezes de R$ 27,90.