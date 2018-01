Nasa antecipa lançamento do ônibus espacial Endeavour

A Nasa decidiu antecipar em dois dias o lançamento do ônibus espacial Endeavour, para dar à nave uma chance maior de decolar durante o que será um mês movimentado no espaço. Os gerentes da missão quiseram garantir que o lançamento do ônibus espacial não conflitará com o envio de um novo robô a Marte e de um satélite militar, ambos previstos para o mesmo mês. Os técnicos do Centro Espacial Kennedy também adiantaram a preparação do Endeavour, que fará seu primeiro vôo desde 2002. A nave passou por uma intensa manutenção. O Endeavour levará mais um segmento para a Estação Espacial Internacional (ISS). A tripulação incluirá Barbara Morgan, escolhida, há mais de 20 anos, para o programa Professores no Espaço. Morgan, que fará em agosto sua primeira viagem espacial, era a reserva de Christa McAuliffe, a professora que morreu na explosão do Challenger, em 1986.