Nasa confirma lançamento de nova missão para Marte A Nasa confirmou oficialmente nesta segunda-feira, 9, o lançamento, entre 3 e 24 de agosto, da sonda Phoenix, que deverá pousar perto do pólo Norte de Marte e escavar o gelo do local, em busca de pistas sobre a viabilidade de vida na história do planeta vermelho. Ao contrário dos robôs Spirit e Opportunity, que descrevam em Marte usando airbags para absorver o choque com o solo, a Phoenix tentará realizar um pouso suave, controlando a velocidade descida com jatos. O processo foi usado, com sucesso, nas duas missões Viking de 1976, mas a última sonda a tentar pousar dessa forma - a Mars Polar Lander, de 1999 - não sobreviveu à descida. Depois de escavar o gelo marciano, a sonda analisará o material com seus instrumentos. Embora não esteja equipada para detectar formas de vida, a Phoenix procurará por sinais de água e compostos orgânicos, aquecendo as amostras para testar o vapor liberado. Com isso, os cientistas da Nasa esperam investigar a hipótese de que o gelo presente no solo marciano pode derreter e oferecer uma base para a vida durante períodos mais quentes do ciclo climático. A vida microbiana poderia resistir, em animação suspensa, por períodos de milhares de anos entre degelos. O pouso da nave em Marte está previsto para maio ou junho de 2008. As temperaturas que a Phoenix encontrará em Marte deverão oscilar entre -73º C e -33º C. Sua missão primária deve durar 90 dias marcianos ("sols"), ou 92 dias terrestres.