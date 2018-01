Nasa espera lançar ônibus espacial somente após 24 de janeiro Devido a um problema de projeto nos ônibus espaciais, a Nasa anunciou que lançará o ônibus espacial Atlantis somente após o dia 24 de janeiro. A agência espacial norte-americana disse, no entanto, que a data mais realista para o lançamento da missão que levará os laboratório europeu e japonês para a Estação Espacial Internacional é o dia 2 de fevereiro. "Tudo tem de dar certo para nós para lançarmos no dia 24", disse a jornalistas em teleconferência o vice-gerente do programa de ônibus espaciais, John Shannon. Tentativas de lançamento foram adiadas em 6 e 9 de dezembro devido a defeitos em leituras de sensores no tanque de combustível de hidrogênio da nave. A Nasa tinha esperanças de realizar uma nova tentativa em 10 de janeiro, mas decidiu no fim do ano passado que precisaria de mais tempo para consertar o problema. Os sensores com defeitos são parte de um sistema de emergência para cortar a atividade dos três principais motores de hidrogênio se o tanque ficar seco devido a um vazamento ou outros problemas. Motores sem combustível podem quebrar o sistema de bombeamento e possivelmente causar uma enorme explosão. (Por Irene Klotz)