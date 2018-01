Nasa faz parceira com Google para viagem espacial pela Web Internautas poderão em breve explorar vales de Marte e experimentar um vôo virtual sobre a superfície da Lua graças a um acordo anunciado na segunda-feira pelo Google e o Centro de Pesquisa Ames, da agência espacial norte-americana, Nasa. O acordo é o primeiro de uma série de colaborações entre a companhia de Internet e a Nasa. A agência e o Google informaram que vão trabalhar juntos em uma ampla variedade de assuntos e tornar o trabalho de exploração espacial mais acessível ao público. Um dos projetos permitirá ao internauta ver detalhes da superfície de Marte e da Lua em um formato similar ao que foi popularizado pela ferramenta Google Earth, que reúne imagens de satélite da Terra tornando buscas de localizações geográficas simples e instigantes. No futuro, as partes pretendem oferecer a qualquer internauta informações em tempo real sobre clima e previsão do tempo, mapas 3D em alta resolução da Lua e de Marte e acompanhamento ao vivo da Estação Espacial Internacional e do ônibus espacial. O Google e a Nasa acertaram uma primeira parceria no ano passado para a construção de um prédio no centro de pesquisa da Nasa, no Vale do Silício. Lua no micro Uma amostra do trabalho de cartografia espacial na tela do micro pode ser visualizado na internet em outro trabalho do Google, o Google Moon, que reproduz parte da cartografia lunar captado a partir de fotos digitais da agência espacial norte-americana. De acesso gratuito e semelhante ao Google Maps, o Google Moon permite navegar por partes da superfície lunar, visualizando locais onde pousaram as seis naves do projeto Apollo.