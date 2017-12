Nasa lança missão para estudar asteróides além de Marte

A nave Dawn (Alvorada) decolou nesta quinta-feira, 27, para encontrar-se com dois astros no cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter. Cientistas esperam que a Dawn lance luz nos primórdios do Sistema Solar, explorando um asteróide e um planeta-anão. Esta é a primeira tentativa, na história da exploração espacial, de usar uma mesma sonda para orbitar dois corpos diferentes. A viagem será viabilizada por motores iônicos, que usam campos elétricos para produzir um jato contínuo de partículas que impulsionará a nave no vácuo. "Para mim, esta é a primeira nave verdadeiramente interplanetária", disse o engenheiro-chefe do projeto, Marc Rayman. "Esta é a primeira vez em que temos a capacidade de ira um lugar, parar, dar uma boa olhada, passar um tempo ali e depois ir embora". A viagem, de 4,8 bilhões de quilômetros, começou com o lançamento logo pela manhã. O foguete Delta 2 rasgou o céu azul. A Dawn não chegará ao asteróide Vesta, sua primeira parada, antes de 2001, e ao planeta-anão Ceres antes de 2015. Vesta e Ceres são os dois maiores corpos do cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter. Os dois alvos foram escolhidos não apenas por causa do tamanho, mas porque são muito diferentes entre si: Vesta é seco e rochoso, e parece ser a fonte de muito meteoritos encontrados na Terra. Já Ceres é praticamente esférico e pode ter gelo nos pólos.