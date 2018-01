Nasa verifica novamente lacres de ônibus espaciais

Engenheiros da Nasa estão examinando novamente lacres, conhecidos como anéis-O, que ficam entre os foguetes externos do ônibus espacial, porque lotes recentes mostraram uma porcentagem além do normal de borracha pura. Esses lacres são uma fonte especial de preocupação para a Nasa desde que foram responsabilizados pelo desastre do ônibus espacial Challenger, em 1986, que matou sete astronautas, incluindo a professora Christa McAuliffe. O Challenger explodiu 73 segundos após a decolagem, quando os lacres, que haviam enrijecido por conta do tempo frio, permitiram que gases aquecidos escapassem do foguete e inflamassem o combustível. Faixas de borracha muito largas, ou muito próximas, podem levar ao enrijecimento dos lacres. A reserva de McAuliffe para o vôo da Challenger, Barbara Morgan, está na tripulação do Endeavour, que deve partir em 7 de agosto para uma missão à Estação Espacial Internacional (ISS). Engenheiros da Nasa estão realizando verificações para garantir que os anéis-O dos foguetes do Endeavour não saíram dos lotes sob suspeita. Um porta-voz da Nasa afirma que a expectativa é de que o resultado seja negativo. "Não é nada grave", disse Rob Navias. "Temos toda a expectativa de que não afetará o lançamento".