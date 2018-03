Nascem macacos raros em zoológico de Bauru (SP) Dois macaquinhos raros nasceram no zoológico de Bauru, no interior paulista, que passou a ser o primeiro do País a reproduzir, em cativeiro, um filhote de macaco bugio de mãos ruivas (nascido há 30 dias) e crias da espécie sauim de coleira (nascido na semana passada).