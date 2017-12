Nascem os gêmeos gestados pela avó em Pernambuco

Antonio Bento e Vítor Gabriel nasceram na tarde desta quinta-feira, 27, em uma maternidade particular do Recife, de parto cesariano, com saúde. "Sou uma mulher realizada", afirmou Michelle, a mãe dos bebês que se desenvolveram no útero da sua mãe, avó das crianças, Rozinete Almeida Serrão, de 51 anos. Abraçada ao marido, Antonio de Brito, ela não cansava de olhar os filhos no berçário, pouco depois do nascimento. Com uma medalha de Nossa Senhora das Graças presa à camisa, Antonio mal conseguia se expressar. "Estou em êxtase", resumiu. Antonio Bento foi o primeiro a nascer, às 14h32, medindo 46 centímetros e pesando 2,41 quilos. Vítor Gabriel veio em seguida, às 14h33, com 47,5 centímetros e 2,93 quilos. O nascimento foi acompanhado por Michelle e uma equipe de seis médicos - três obstetras, dois pediatras e um anestesista. O parto foi antecipado - a previsão era 12 de outubro - porque Rozinete apresentou picos de pressão. Com os bebês desenvolvidos e com 38 semanas de gestação, o especialista em reprodução humana Cláudio Leal Ribeiro preferiu não arriscar. Gravidez O casal tentou engravidar, sem sucesso, durante quatro anos. Até que a mãe de Michelle aceitou a empreitada de emprestar a barriga para o desenvolvimento dos embriões fertilizados in vitro - com espermatozóides e óvulos dos pais - e implantados no seu útero. Segundo Cláudio Leal Ribeiro, não há registro, no mundo, de gravidez gemelar de avó "mãe de aluguel". O ineditismo chamou a atenção da imprensa e várias entrevistas coletivas se sucederam ao nascimento. Os bebês deram a primeira mamada cerca de 40 minutos depois do nascimento, antes de irem para o berçário. Com boa capacidade respiratória, não tiveram necessidade de incubadora. A recomendação médica é de que a avó os amamente durante um mês. Em seguida, Michelle, que fez tratamento hormonal e já tem leite nos seios, deve substituí-la na empreitada. Gêmeos não idênticos, Michelle arriscou um palpite já com base no palpite de amigos e familiares: Antônio Bento parece com ela e Vítor Gabriel é a cara do pai. "Estou ainda mais apaixonada, eles não são fofos? Olha que lindos!", dizia a mãe mostrando os bebês de fralda e chapéu azul. Rozinete e os netos têm alta prevista para sexta-feira.