Nascido no Panamá, McCain se diz apto para Presidência dos EUA O pré-candidato republicano à Casa Branca John McCain disse na quinta-feira ter certeza de que está constitucionalmente apto a ser presidente dos Estados Unidos, embora tenha nascido fora do país. "Não tenho absolutamente nenhuma preocupação com isso", disse McCain, que nasceu na chamada Zona do Canal do Panamá, a jornalistas. A Constituição dos EUA exige que o presidente seja um "cidadão nato" e a campanha de McCain contratou o advogado conservador Ted Olson para pesquisar eventuais entraves jurídicos à candidatura. A Zona do Canal do Panamá, onde o pai de McCain trabalhava para a Marinha, estava sob jurisdição norte-americana quando o senador nasceu, em 1936. McCain diz que seus assessores já haviam pesquisado o assunto quando ele foi pré-candidato à Casa Branca em 2000. "É claríssimo que um norte-americano nascido em um território dos Estados Unidos, cujo pai está servindo às Forças Armadas, não possa ser elegível para a presidência dos Estados Unidos é certamente algo que nossos pais fundadores não anteviram", disse o senador pelo Arizona, já praticamente garantido como candidato republicano nas eleições de novembro. Curiosamente, ele não é o primeiro senador republicano do Arizona a enfrentar esse problema. Em 1964, Barry Goldwater conseguiu a candidatura apesar de ter nascido em 1909 no Arizona, quando esse território ainda não era um Estado norte-americano. Goldwater foi derrotado pelo democrata Lyndon Johnson. Pelo menos dois importantes políticos norte-americanos da atualidade, os governadores Arnold Schwarzenegger (Califórnia) e Jennifer Granholm (Michigan), são inelegíveis para a presidência por terem nascido, respectivamente, na Áustria e no Canadá.