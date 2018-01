Natal do iPhone? Pense duas vezes...

Esqueça o iPhone. Neste Natal, o desfile fica por conta de novos supertelefones tão ou mais avançados quanto o famoso celular da Apple. Entre eles estão os HTC Diamond (um dos melhores telefones com tela de toque do mercado), o Nokia N96, sucessor melhorado do famoso N95, o Samsung Omnia, além do BlackBerry Bold, o primeiro modelo 3G de um melhores aparelhos corporativos hoje em dia. Outro destaque é o SonyEricsson X1, também conhecido como Xperia. Ele começa a ser vendido em janeiro e é uma boa opção se você quiser esperar além do Natal para comprar com um telefone de última geração. Todos eles foram testados pelo Link. Eles têm recursos avançadíssimos, como localização por satélite (GPS), conexão à internet sem fio (Wi-Fi) e compatibilidade com redes de terceira geração (3G), duas tecnologias ótimas para navegar na internet pelo celular por conta da velocidade banda larga. Com exceção do N96 e do BlackBerry, os aparelhos têm telas sensíveis ao toque e interfaces bastante amigáveis. Também utilizam o sistema Windows Mobile 6.1, que, com seus botões minúsculos na tela, atrapalha os comandos de toque. Só há um problema: o preço. Os modelos são tão caros que vão fazer sucesso apenas nas vitrines. Mas, quem sabe, eles poderão ser um bom presente para o Natal de 2009, com os preços mais em conta. Vale a pena conhecê-los.