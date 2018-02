Natalidade versus sustentabilidade Estrela em Durban, a primatologista britânica Jane Goodall falou da importância do planejamento familiar para a preservação das florestas. "Se a população continuar crescendo, aumentarão as áreas de agricultura e as florestas perecerão." Em seu instituto, na Tanzânia, Jane mantém um programa gratuito de planejamento familiar. / AFRA BALAZINA, KARINA NINNI e SARA DUARTE