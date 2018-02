Naufrágio em Manaus deixa quatro desaparecidos Serão retomados, na manhã de hoje, os trabalhos de buscas por duas mulheres e duas crianças que desapareceram, às 14 horas (16 horas em Brasília) de ontem, após uma canoa ir a pique no rio Negro, em Manaus (AM). A embarcação saiu da comunidade do Tatu, próximo da praia do Tupé, e seguia para a comunidade de Paricatuba quando afundou. A chuva, o vento forte e a superlotação da canoa teriam sido a causa do naufrágio. Havia cinco pessoas dentro da embarcação, com capacidade para transportar apenas três.