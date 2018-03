Navegador avaliará qualidade de água de rios brasileiros

O navegador, que se tornou conhecido por ter executado o projeto Flutuador para a Rede Globo, no rio Tietê, também fará contato com as populações ribeirinhas e postará o diário da viagem na internet. No rio Sorocaba, a navegação tem apoio da Prefeitura de Sorocaba e da Fundação SOS Mata Atlântica. A terceira etapa será em 2,8 mil quilômetros do rio São Francisco. Em seguida, Robson voltará a percorrer o rio Tietê em toda a sua extensão - 1,2 mil km -, para seguir depois para o rio Iguaçu, no Paraná, com mil quilômetros. Outros grandes rios, como o Paraíba do Sul (Rio de Janeiro), Rio das Velhas (Minas Gerais), Rio Doce (Espírito Santo) e Rio Caí (Rio Grande do Sul), estão incluídos no projeto.

Os dados diários serão enviados para estudos na Universidade de São Paulo (USP). Ao final de cada etapa, o navegador enviará um relatório para as prefeituras e a Organização Mundial de Saúde (OMS). Na segunda fase do projeto, até 2022, o navegador brasileiro vai percorrer alguns dos maiores e mais importantes rios do mundo, como o Amarelo, com 5.654 km, e o Songhua (1.920), na China; o Ganges (2.500 km) e o Yamanara (1.370), na Índia; o Reno (1.230) na Europa; o Sena (772) na França; o Han (514) na Coreia do Sul, e o Tâmisa (356) na Inglaterra.