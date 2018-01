Navegador do Google está no forno, diz blogueiro

A imprensa internacional voltou nesta semana a falar sobre os rumores em torno do navegador que o Google pretende lançar para disputar o mercado principalmente com Internet Explorer, da Microsoft, e Firefox, da Fundação Mozilla. O colunista do portal Cnet Stephan Spencer afirma em seu blog que a gigante de buscas já uniu forças com outras empresas de tecnologia e registrou o domínio Gbrowser.com. Além disso, o CEO da empresa, Eric Schmidt, disse que o Google só criaria um navegador se houvesse reais benefícios para o usuário. As relações da companhia com a Fundação Mozilla são boas (o Firefoz vem com busca do Google integrada) e está prestes a comprar a Maxthon, desenvolvedora de browsers. Ainda segundo o blogueiro, a esrtatégia do Google seria integrar seus serviços em um só produto: Google Docs, Earth e Spreadsheets. Já há versão do Google Maps para browsers, o que confirmaria a intenção da empresa.