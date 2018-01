Navegador do Google tem forte recepção, diz presidente

O navegador de Internet Chrome, do Google, teve uma "forte recepção" desde seu lançamento esta semana, com milhões de downloads, disse o presidente-executivo da empresa, Eric Schmidt, à Reuters nesta sexta-feira. O Chrome é o desafio do Google ao Internet Explorer da Microsoft. O Google afirma que seu browser permite aos usuários executarem diversos aplicativos que antes apenas podiam ser utilizados quando instalados no disco rígido de um computador. "A reação inicial foi muito forte, com milhões de downloads, uma resposta muito favorável até o momento", afirmou Schmidt durante conferência em Lago de Como, no norte da Itália. Ele apontou que é muito cedo para prever qual fatia de mercado no mercado de browsers, no qual o Internet Explorer predomina com cerca de 75 por cento. "Nós não o desenvolvemos com o objetivo de mercado. Nós o desenvolvemos para tentar direcionar a indústria com novos conceitos acerca de browsers, segurança e poderosas plataformas", afirmou Schmidt. "Assim esperamos que isso influencie o projeto de outros browsers para torná-los mais modernos." O Chrome foi projetado para fazer download de programas e páginas mais rapidamente do que outros browsers e permite que o usuário continue trabalhando caso uma das janelas trave. O executivo afirmou ainda estar otimista sobre a resolução de uma investigação antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre uma parceria do Google com o Yahoo em publicidade em buscas. O acordo levantou receios de que dará muito poder ao Google num mercado avaliado em 65 bilhões de dólares. O acordo foi anunciado em junho, mas a implementação está atrasada até "o fim de setembro ou início de outubro", disse Schmidt. "Achamos que ele se enquadra na oportunidade e exigências legais nos Estados Unidos. E devo mencionar que o acordo é somente válido para os Estados Unidos." Schmidt afirmou que não tem uma indicação sobre como a investigação será concluída.