Navegador é opção básica; IE 8 lança RSS turbinado A maioria dos navegadores atuais, como Firefox 3.0 e Internet Explorer 8, já oferecem a possibilidade de assinar feeds RSS em sua própria página. Mas não espere tantas funcionalidades como as disponíveis em outros leitores online. Nesse caso, uma pasta de favoritos é gerada automaticamente na barra superior do browser. O sistema pode até ser aperfeiçoado com o uso de add-ons (complementos, em inglês), permitindo a organização dos feeds por pastas e separadores. Entretanto, assim como no caso dos softwares leitores de RSS, haverá sempre um ponto negativo: como o browser está instalado em um determinado computador, sua coleção de feeds só estará disponível na máquina em questão. Lançado no mês passado, o Internet Explorer 8, da Microsoft, ensaia criar uma espécie de RSS localizado. Batizado de Webslice (algo como "fatia da web", em inglês), ele permite que o usuário receba atualizações de "um pedaço" especifico de uma página na web. Na prática, um aplicativo fica disponível na barra superior do navegador e, quando clicado, abre uma janelinha de conteúdo da web – como um leitor melhorado de RSS, com vídeos, texto, fotos e serviços "embedados". A Microsoft aposta que os webslices terão o mesmo sucesso dos widgets do Windows Vista, acoplados à barra lateral da área de trabalho. O New York Times já aderiu a novidade. O jornal norte-americano desenvolveu um aplicativo de busca visual para o Internet Explorer 8. É só digitar um termo no campo de busca no canto superior direito para já ver na hora, sem abrir nova aba, os principais resultados inclusive com imagens. O serviço funciona em inglês.