Navegadores se adaptam às novas demandas dos usuários Os maiores programas navegadores estão passando por cirurgias plásticas conforme se tornam a base para a realização de transações online ou como a plataforma sobre a qual rodam as aplicações a partir da internet, em vez de simplesmente exibir sites As atualizações são o mais recente passo na guerra entre os navegadores que começou na metade dos anos 90, no século passado, e na qual a Microsoft venceu a Netscape. A batalha recomeçou em 2004, quando o Firefox, da fundação Mozilla, foi lançado e abriu novos caminhos para o desenvolvimento destes programas. Nesta terça, a Opera Software lançará a versão 9 de seu navegador, enquanto o Internet Explorer da Microsoft e o Firefox se preparam para novas versões até o final do ano, com o IE incorporando recursos mais avançados de segurança em sua versão 7, impedindo que o usuário seja uma vítima fácil dos ataques de ´phishing´ que povoam a internet. Além da segurança, a verdade é que aplicações como e-mail, mapas, processamento de texto e outras ferramentas estão ganhando versões online. Empresas como o Google, Yahoo e mesmo a Microsoft estão investindo pesado na criação destas novas ferramentas e os desenvolvedores de navegadores querem que elas funcionem bem. O Opera 9 terá suporte aos ´widgets´, aplicações que rodam a partir da internet, dispensando o usuário de baixar e instalar apliativos, e que são desligadas quando o navegador é fechado. Qualquer um que conheça um pouco de desenvolvimento Web pode criar ´widgets´ para que o Opera mostre a previsão do tempo ou resultados do futebol. Com a versão 7 do Internet Explorer, a Microsoft terá um recurso de busca que dispensará o usuário de visitar uma página de um site de buscas, recurso presente há tempos nos concorrentes Firefox e Opera. O novo IE7 também incorporará o suporte a sites que usam caracteres não-ocidentais. E o IE7 também terá o recurso de várias ´abas´ de navegação, o que permite criar seções diferentes de uma sessão online sem que o usuário precise abrir uma nova instância do programa, o que mostra que a competição traz inovações que afetam até mesmo o popular navegador da Microsoft. Para se ter uma idéia da importância destes diferenciais, o IE, que já dominou 97% do mercado norte-americano de navegadores dois anos atrás, teve sua fatia reduzida para 90%. Ainda é o líder absoluto, mas a perda já é o suficiente para perturbar seus desenvolvedores.