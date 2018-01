Navegar demais pelo eBay causa demissão no Reino Unido

Três funcionários do governo de Neath Port Talbot, um pequeno país do Reino Unido, perderam seus empregos por gastarem muitas horas por dia no site de leilões eBay. Um foi despedido e outros dois pediram demissão após os chefes descobrirem que alguns funcionários navegavam mais de duas horas por dia no portal. Veja também: Brasileiro gasta 6 horas de trabalho por semana na internet 10 maneiras de matar trabalho na internet Os oficiais federais, por meio do sindicato, culparam os chefes por "colocar tentações em seus caminhos" ao permitir acesso à internet. O governo disse que iniciou uma investigação depois de perceber que oficiais gastavam "tempo significativo" na internet. Outros dois casos ainda estão sendo investigados, além de um alerta dado para mais um funcionário. O conselho considerou que o hábito ultrapassava o "nível aceitável de compras e entretenimento" pela web. Segundo o chefe de gabinete de Neath Port Talbot, Graham Jones, a instituição tem uma política que não impede funcionários de usar a internet quando quiserem. "Mas não queremos que eles naveguem na hora de mais trabalho - no final da tarde, eles são contratados para executar determinado trabalho, e não fazer compras online." Com 7,5 mil empregados, o governo comprou softwares de segurança para prevenir acesso a sites com conteúdo adulto. Mas o filtro não considera o eBay um endereço perigoso. Para o funcionário Mark Fisher, as pessoas ficam "viciadas" a certos sites. "Todos se envolvem muito com o eBay, Sky Sports e páginas dos seus times de futebol favoritos. Isso acontece em muitos, muitos escritórios", afirma. Texto atualizado às 18h30 para correção de informações.