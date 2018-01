Navegar na internet e ler e-mails não é difícil O ajuste mais básico para fazer no smartphone é configurar o celular para se conectar à internet via Wi-Fi, se seu celular tiver essa tecnologia. Então você poderá ler e enviar e-mails, ver as últimas notícias, bater papo no MSN e baixar um documento em PDF em qualquer lugar que estiver, desde que haja conexão. É possível navegar com o smartphone pela própria rede de celular. Nesse caso, não é preciso configurar nada. Embora muita gente saiba disso, não custa nada explicar como funciona. Depois de colocar o chip da operadora no seu telefone, basta abrir o navegador e acessar qualquer site. Você já está conectado. Só que as empresas cobram caro pelo tráfego de dados no celular, mesmo com os planos especiais que incluem pacotes de dados. Como a maioria das pessoas só precisa ler os e-mails uma ou duas vezes por dia, a conta não sai tão pesada. Já para quem usa a internet mais intensamente, é melhor se conectar via Wi-Fi, em locais como aeroportos, hotéis, restaurantes, cafés e lan houses. O acesso pode ser gratuito ou pago por hora. Os smartphones que têm a tecnologia Wi-Fi são programados para identificar as redes sem fio automaticamente. Mas, para isso acontecer, você precisa entrar nas configurações de conexões do celular e habilitar o Wi-Fi. Em alguns aparelhos, a opção é chamada de WLAN. Assim que o celular identificar uma conexão sem fio, ele pergunta se você quer acessar a internet por ela. É só aceitar. Normalmente, as redes Wi-Fi exigem uma senha para você conseguir se conectar. Peça o código para uma pessoa responsável pelo local. E-MAIL Seja qual for a marca e o sistema operacional do seu smartphone, a configuração do e-mail segue basicamente os mesmos passos. Os aparelhos já vêm com um programa para ler as mensagens eletrônicas, não é preciso instalar nada. Para receber no smartphone seus e-mails de algum dos serviços online, como o Gmail ou Yahoo! Mail , primeiro faça o seguinte. Entre na sua conta de e-mail pelo computador. No Gmail, vá no link Configurações. Já no Yahoo!, clique no botão Opções e, depois, em Opções do Yahoo! Mail. Agora você precisa ativar a opção de acesso remoto ao e-mail, chamada de POP, fácil de identificar nas configurações. No Gmail, não se esqueça de selecionar a opção "manter cópia do Gmail na caixa de entrada" para seus e-mails não serem excluídos. Se você usa o Hotmail, não é preciso ativar o acesso remoto. Feito isso, entre no programa do smartphone que lê e-mails. Se o sistema do seu celular for o Windows Mobile, é só acessar o ícone Mensagens, o mesmo que você usa para enviar SMS. Agora crie uma nova conta. Coloque o endereço do seu e-mail e, em seguida, o login e a senha. Se tudo estiver correto, o programa baixa os e-mails da sua caixa de entrada automaticamente. Quando você se conectar à internet e entrar outra vez no programa de e-mails, vai ver as novas mensagens. Legal. E quem não usa um desses e-mails online e tem, por exemplo, uma conta no servidor da empresa onde trabalha? Bom, aí você precisa checar se a conta aceita o acesso remoto POP. Em caso positivo, pergunte quais são os endereços de entrada e de saída do e-mail. Então você coloca esses endereços na hora de criar uma nova conta de e-mail no smartphone. Se seu e-mail não permitir acesso remoto e você usar o Outlook, não poderá checar acessar seus e-mails diretamente pelo celular. Mas pode copiar as mensagens do PC para o smartphone e ler quando quiser.