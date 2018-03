Navio é invadido por 'piratas' no porto de Santos O navio Flamengo, de bandeira brasileira, foi invadido na noite de terça-feira quando estava atracado no terminal da Santos - Brasil, no Guarujá, na margem esquerda do Porto de Santos. De acordo com a Polícia, a invasão foi constatada na manhã de ontem, quando os tripulantes perceberam que 17 contêineres estavam com o lacre violado. Os peritos ainda estão constatando o que foi roubado, mas já se calcula que sejam cerca de 15 aparelhos de TV de plasma. A PF acredita que os ladrões abriram remexeram as cargas aleatoriamente, pois foram abertos contêineres com pneus, do qual nada foi retirado. O Flamengo pertence ao grupo Aliança Navegação/Hamburg Süd.