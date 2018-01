Navio francês de patrulha resgata 217 migrantes na costa da Líbia

O comandante Birot ajudou dezenas de pessoas em perigo e interceptou dois supostos traficantes de pessoas, de acordo com o comunicado.

"Os navios interceptados foram neutralizados", disse a polícia marítima, acrescentando que eles estavam respondendo a uma chamada do centro de coordenação de salvamento marítimo em Roma como parte da operação Triton da União Europeia.

Os migrantes resgatados e os suspeitos foram entregues às autoridades italianas, disse a polícia marítima baseada em Toulon, na França.

O mar é uma das principais rotas para a União Europeia para dezenas de milhares de migrantes, principalmente asiáticos e africanos que fogem da guerra e da pobreza, com quase 40 mil pessoas tendo chegado neste ano até o momento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mês passado, um barco migrante afundou, causando a perda de mais de 700 vidas e aumentando a pressão por ação por parte dos países da UE, que se comprometeram a intensificar as operações de busca e salvamento no sul do Mediterrâneo.

(Por James Regan)