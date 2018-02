Navio parte com ajuda a vítimas de chuvas no PA O navio Grão Pará, carregado com mantimentos e mais de 60 profissionais de saúde, mergulhadores e técnicos da defesa civil, parte hoje de Belém, no Pará, para socorrer as vítimas das enchentes no Estado. A ação faz parte da Operação Enchente, que monitora 35 municípios, sendo que desses 32 estão em situação de emergência e três em estado de alerta. Desse total, 11 municípios da região oeste serão assistidos: Porto de Moz, Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Curuá, Santarém, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Terra Santa.